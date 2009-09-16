Баррозу залишається головою Єврокомісії ще на 5 років

Європейський парламент на пленарній сесії в Страсбургу більшістю голосів підтримав продовження на п`ять років мандата португальця Жозе Мануеля БАРРОЗУ на посаді голови Єврокомісії.

Як повідомляє РІА «Новости»,на підтримку Ж.М.БАРРОЗУ проголосували 382 депутати, проти - 219, утрималися - 117. Загалом голосували 718 депутатів, голосування було закритим.

Для затвердження Ж.М.БАРРОЗУ, який був єдиним претендентом на крісло голови виконавчої влади ЄС, була необхідна проста більшість у 369 із 736 голосів. Лідери 27 країн ЄС на червневому саміті одноголосно висловилися на підтримку кандидатури Ж.М.БАРРОЗУ на посаду голови Єврокомісії, проте для того, щоб він знов очолив виконавчу владу ЄС, було потрібне схвалення Європарламенту.