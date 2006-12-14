Україна підписала СОТ-івський протокол з Тайванем

Сьогодні в Женеві підписано двосторонній протокол про взаємний доступ на ринки товарів і послуг із Китайським Тайпеєм (Тайванем) у рамках вступу України до СОТ, повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономіки.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з усіма країнами-членами Робочої групи із розгляду заявки України на вступ до СОТ відбувалися з 1997 році.

Зараз Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг тільки з Киргизією. 31 травня ц.р. у Женеві Україна й Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору про взаємний доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена 1993 року на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що почалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входять понад 150 держав.