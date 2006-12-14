Палестинський прем`єр везе 35 мільйонів готівкою

Власті Ізраїлю заявили, що не дозволять палестинському прем`єр-міністрові Ісмаїлу Ханії повернутися до Гази з 35 мільйонами доларів готівкою, пише ізраїльська газета Haaretz.

За даними видання, ці гроші глава палестинського уряду зібрав під час свого турне арабськими країнами, проте керівник ізраїльського міністерства оборони Ізраїлю Амір Перец віддав наказ закрити прикордонний пропускний пункт Рафах, щоб не допустити повернення Ханії в Газу разом з готівкою.

Як повідомляє радіо Ізраїлю, гроші передбачається залишити в Єгипті, де зараз перебуває палестинський прем`єр, а потім перевести їх на банківський рахунок Ліги арабських держав.

Палестинська автономія зазнає серйозних фінансових труднощів відтоді, як після приходу до влади руху ХАМАС в січні 2006 року міжнародна спільнота оголосило державі економічний бойкот.

Лента.ру