У Єгипті перекинувся автобус з росіянами

У Єгипті на півдні Синайского півострова, в 15 кілометрах від населеного пункту Абу-заніма, перекинувся автобус з російськими туристами, повідомляє РІА Новини.

За попередніми даними, в результаті аварії вісім росіян і один турист з узбекистану одержали поранення, постраждали також двоє громадян Єгипту.

Всі вони доправлені в найближчі госпитали і, за словами лікарів, їх стан стабільний і не вселяє побоювань. За відомостями поліції Єгипту, ДТП відбулося через те, що під час руху у автобуса лопнула передня ліва шина.

Лента.ру