У Єгипті перекинувся автобус з росіянами
12:22, 15 грудня 2006Світ
676
У Єгипті на півдні Синайского півострова, в 15 кілометрах від населеного пункту Абу-заніма, перекинувся автобус з російськими туристами, повідомляє РІА Новини.
За попередніми даними, в результаті аварії вісім росіян і один турист з узбекистану одержали поранення, постраждали також двоє громадян Єгипту.
Всі вони доправлені в найближчі госпитали і, за словами лікарів, їх стан стабільний і не вселяє побоювань. За відомостями поліції Єгипту, ДТП відбулося через те, що під час руху у автобуса лопнула передня ліва шина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter