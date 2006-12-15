У США - найкращі збройні сили в світовій історії

Президент Сполучених Штатів Америки Джордж БУШ заявив, що США мають в своєму розпорядженні сьогодні найкращі в світовій історії збройні сили, і подякував главі Пентагону Дональду РАМСФЕЛДУ, який залишає свою посаду, за «шість видатних років в міністерстві оборони США», передає РІА «Новости».

"За останні шість років в міністерстві оборони здійснено більше глибоких змін, ніж за будь-який період часу з моменту створення міністерства наприкінці 40-х років", - сказав Дж.БУШ, виступаючи на урочистому прощальному параді на честь 74-річного Д.РАМСФЕЛДА.

"Дон РАМСФЕЛД єдиний, хто служив міністром оборони при двох президентах в двох різних століттях", - підкреслив Дж.БУШ. (РАМСФЕЛД був керівником Пентагону з 1975 по 1979 рр. в адміністрації Форда і з 2001 по 2006 рр. - міністром оборони в адміністрації Дж.Буша-молодшого. - Ред.)

У понеділок, 18 грудня, в Білому домі до присяги буде приведено нового міністра оборони 63-річного Роберта ГЕЙТСА.