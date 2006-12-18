США відпустили 18 в`язнів Гуантанамо

В неділю з американського центру Гуантанамо для утримання військовополонених, підозрюваних в причетності до терористичної діяльності, було звільнено 18 в`язнів, повідомляє Associated Press.

Додому відправилися сім афганців, шість арабів з Йемену, три казаха, лівієць і громадянин Бангладеш. Associated Press відзначає, що кілька днів тому з в`язниці відпустили 16 громадян Саудівської Аравії.

За словами представника Пентагону, пише Лента.ру, число увязнених Гуантанамо складає на даний момент близько 395 чоловік. Всього за час існування в`язниці з неї було звільнено близько 380 чоловік, з них 114 тільки за 2006 рік.

Нагадаємо, що в жовтні Пентагон розпорядився провести чергове розслідування звинувачень в жорстокому поводженні з в`язнями бази Гуантанамо. Приводом стала заява однієї із співробітниць в`язниці. За інформацією ВВС News, юрист розповіла, що бачила, як одного з увязнених охоронці били головою об підлогу камери. "Побиття увязнених - поширена практика", - стверджувала заявниця.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли, що умови, в яких перебувають увязнені на базі, а також сам факт утримання їх у в`язниці без суду і слідства, є грубими порушеннями правових норм.

А всього два дні тому Associated Press з посиланням на правозахисників повідомляла, що 205 з 245 колишніх в`язнів Гуантанамо, депортованих на батьківщину, зараз відпущені на волю. Звинувачення з цих людей або були зняті, або взагалі не пред`являлися. Зі всіх відпущених в`язнів Гуантанамо, з числа підозрюваних США в причетності до тероризму, судове переслідування на батьківщині було продовжене лише стосовно трьох пакистанців.