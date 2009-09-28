Цього тижня Росію можуть позбавити права голосу в ПАРЄ

У Страсбургу сьогодні відкривається сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

На сесії обговорюватимуться питання повноваження російської делегації, доповідь "Війна Грузії і Росії: рік потому", а також відбудуться повторні вибори генерального секретаря Ради Європи, передає РІА «Новости».

Одним з щонайгостріших питань майбутнього тижня стане обговорення ініціативи парламентаріїв ПАРЄ позбавити Росію права голосу в організації за дії в Південній Осетії минулого року.

Пропозиція, внесена грузинською делегацією два тижні тому в Асамблею, була підписана 72 парламентаріями (за мінімуму 20 підписів).

У списку підписантів - представники Данії, Великої Британії, Чехії, Швеції, Болгарії, України, Естонії, Латвії, Фінляндії, Австрії, Ісландії, Ліхтенштейну, Італії, Боснії і Герцеговини, Румунії, Бельгії, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Ірландії, Угорщини і навіть Монако. Лідирують за кількістю підписів Польща і Литва.

Пояснюючи свою ініціативу, автори пропозиції звинуватили Москву в невиконанні резолюцій ПАРЄ 1633 (2008 рік) і 1647 (2009 рік) і закликали "дати відповідь політиці, що грунтується на силі і провокації". Вони упевнені, що "ризик неконтрольованої ланцюгової реакції і небезпека можливого існування більш просторової стратегії, ніж та, що була проявлена на Кавказі, є великою загрозою для міжнародної безпеки".

Російська делегація під час обговорення депутатської ініціативи не буде присутня в залі.

Питання про позбавлення Москви права голосу в ПАРЄ вирішуватиметься простою більшістю присутніх у залі. Ймовірно, асамблея може розглянути цю тему в середу, 30 вересня. Остаточне рішення про дату обговорення буде прийнято на засіданні статутного органу Асамблеї - Бюро у понеділок, 28 вересня.

Крім обговорення повноважень делегації РФ, на цій сесії також планується розглянути доповідь "Війна між Грузією і Росією: рік потому".

Одразу після серпневих подій у Південній Осетії ПАРЄ приступила до обговорення ситуації, що склалася. У жовтні минулого року вона впродовж трьох днів обговорювала подію в серпні. В результаті дискусій було прийнято резолюцію, в якій ПАРЄ поклала на Росію відповідальність за те, що відбувається і попросила Москву відмінити визнання Південної Осетії і Абхазії. Під час цієї сесії парламентарії перевірять виконання сторонами зобов`язань, прописаних в минулорічній резолюції. Планується, що доповідь, а потім резолюція обговорюватимуться в ПАРЄ у вівторок, 29 вересня.

Крім того, парламентарії розглянуть на сесії доповідь "Про політично мотивовані порушення в системі кримінального правосуддя держав - членів Ради Європи", де, крім Франції, Німеччини і Великої Британії, розглядається Росія.

Документ представить екс-доповідачка ПАРЄ по ЮКОСу Сабіна ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР. У нинішній доповіді вона констатувала поліпшення соціального статусу суддів і прокурорів у Росії за останні роки. Ще до обговорення доповіді в ПАРЄ російська сторона назвала його політизованим.

У рамках осінньої сесії парламентарії спробують удруге обрати генсека Ради Європи.

Навесні 2009 року комітет міністрів Ради Європи скоротив список кандидатів на пост генсека, виключивши з нього представників ПАРЄ. Таке рішення не сподобалося Асамблеї, і вона попросила комітет змінити його і представити повний список з чотирьох кандидатів замість двох.

На літній сесії європарламентарії не змогли дійти згоди з цього питання і вирішили перенести обговорення теми на осінь.

Зараз у ПАРЄ дві кандидатури - від Норвегії і від Польщі.

Вибори генсека пройдуть в Асамблеї у вівторок, 29 вересня.

Завершиться осіння сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи 2 жовтня.