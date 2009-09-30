Посол США в Україні може бути призначений найближчим часом

Посол США в Україні може бути призначений уже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр ВЕРШБОУ під час виступу у Дипломатичній академії України у Києві.

«Ми сподіваємося, що уже справді за кілька тижнів американський посол переїде до України», - сказав О.ВЕРШБОУ.

«Не можу випереджати оголошення Білого дому, але я думаю, що Сенат, розуміючи важливість наших стратегічних відносин з Україною, не баритиметься із затвердженням запропонованої кандидатури», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Вільям ТЕЙЛОР, який був послом США в Україні з 2006 року, влітку завершив свою дипломатичну місію в Україні.