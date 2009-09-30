Молдова добиватиметься виведення російських військ із Придністров`я.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, про це заявив у штаб-квартирі ООН Постійний представник Республіки Молдова Олександр КУЖБА.

О.КУЖБА підкреслив, що нова ліберально-демократична коаліція в його країні здійснить рішучі зусилля, спрямовані на пошук остаточного вирішення придністровської проблеми в «форматі 5+2» і добиватиметься розширення ролі США і Європейського Союзу в цьому процесі. Одночасно, за словами посла, Молдова добиватиметься виведення зі своєї території іноземних військ, а також заміни нинішньої миротворчої операції міжнародними силами з відповідним мандатом.

Представник Молдови закликав зміцнити роль ООН у запобіганні й розв`язанні криз і конфліктних ситуацій, а також у забезпеченні захисту прав людини в «сепаратистських регіонах». Він заявив, що його країна прихильна принципу мирного вирішення конфліктів, і у зв`язку з цим виходить із необхідності демілітаризації й демократизації Придністровського регіону.

Він висловився за реформування Ради Безпеки й надання в цьому органі одного додаткового місця для країн Східної Європи.

«На нашу думку, розширення Ради Безпеки - це не лише питання чисельності її складу, але також питання її ефективності. Будь-які пропозиції щодо реформи Ради повинні відображати легітимні прагнення регіональних груп», - заявив посол Молдови. Він висловився за розширення співпраці РБ із регіональними організаціями.

Зараз миротворчу операцію в Придністров`ї здійснюють Спільні миротворчі сили, до яких входять 335 російських військовослужбовців, 490 - придністровських, 453 - молдавських і 10 військових спостерігачів від України.