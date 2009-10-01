Тайфун Кетсана вбив 360 людей на Філіппінах, у В'єтнамі й Камбоджі

Понад 360 осіб стали жертвами потужного тайфуну "Кетсана", який цього тижня пронісся над країнами Південно-Східної Азії. У Філіппінах, В`єтнамі та Камбоджі понад мільйон жителів евакуювалися, щоб перечекати удар стихії в тимчасових притулках. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на токійські засоби масової інформації.

За офіційними даними філіппінської влади, внаслідок повені, викликаної зливами, постраждали будинки близько 2,5 млн. осіб. Досі в школах та інших громадських будівлях змушені шукати притулку майже 700 тис. жителів.