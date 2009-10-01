Киргизів зобов'язали співати національний Гімн під час його виконання

Громадяни Киргизії відтепер будуть зобов`язані співати національний Гімн під час його виконання.

За це нововведення проголосувала переважна більшість депутатів парламенту, - передає ИТАР-ТАСС.Раніше громадян Киргизії зобов`язали на офіційних заходах під час виконання Гімну стояти, приклавши праву руку до лівої сторони грудей. Сьогодні ж прийняті поправки про обов`язкове звучання Гімну перед початком і після завершення передач на всіх телеканалах і радіостанціях, незалежно від того, державні вони чи ні.