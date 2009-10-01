Киргизів зобов'язали співати національний Гімн під час його виконання
16:17, 01 жовтня 2009Світ
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Рішення парламенту
Громадяни Киргизії відтепер будуть зобов`язані співати національний Гімн під час його виконання.
За це нововведення проголосувала переважна більшість депутатів парламенту, - передає ИТАР-ТАСС.Раніше громадян Киргизії зобов`язали на офіційних заходах під час виконання Гімну стояти, приклавши праву руку до лівої сторони грудей. Сьогодні ж прийняті поправки про обов`язкове звучання Гімну перед початком і після завершення передач на всіх телеканалах і радіостанціях, незалежно від того, державні вони чи ні.
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