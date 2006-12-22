Британський уряд готується надавати цивільні права... роботам

Наступного разу, коли ви в роздратуванні стукатимете кулаком по клавіатурі, задумайтеся про той день, коли вона зможе поскаржитися на вас до суду за спричинення фізичної шкоди, пише Financial Times, посилаючись на звіт урядової комісії Великобританії, в якому серед іншого йдеться про перспективи надання цивільних прав роботам.

Цей привіт від Айзека Азімова – не чергове науково-фантастичне марення, а цілком реальна перспектива найближчих 50-ти років, переконаний сер Девід Кінг, Головний науковий радник уряду Великобританії, спонсор ряду футуристичних наукових робіт. Звіт про права роботів складався спільно консалтинговою компанією Outsights і компанією Ipsos Mori, що займається дослідженням громадської думки.

Роботи і машини зараз сприймаються як безіменні істоти, що не мають ані прав, ані обов`язків, але, якщо штучний інтелект розповсюдиться по планеті, мовиться в звіті британської урядової комісії, можуть початися заклики надати йому рівні з людиною права. Хіба не логічно, якщо ці права супроводжуватимуться громадянськими обов`язками, включаючи участь у виборах, оподаткування і обов`язкову військову службу? "Якщо їм нададуть повні права, держави будуть зобов`язані забезпечити їм всі соціальні пільги, включаючи фінансову допомогу, житло і, ймовірно, "медичне обслуговування" – тобто своєчасний ремонт роботів", – сказано в звіті.

"Чи вважатиметься прийнятним штовхнути ногою механічний собаку, якщо живу собаку штовхати не можна? Обов`язково знайдуться люди, яким це незрозуміло, тому у нас мають бути етичні норми, які дозволять забезпечити нормальну взаємодію з роботами, не переходити межу дозволеного", - затверджує Хенрік Крістенсен, директор Центру робототехники і машин з штучним інтелектом Інституту технології штату джорджія.

У звіті стверждується, що за умови "коректного управління" новий світ, де у роботів з`являться права, може принести з собою підвищення результативності праці і зростання добробуту.

Є там і обмовка, що у цього процесу можуть бути побічні ефекти, і першою жертвою, ймовірно, стане екологічна обстановка.

Inopressa