У центрі Кишинева стався вибух

У центрі Кишинева під час концерту, присвяченого до Дня міста, пізно ввечері 14 жовтня стався вибух. В результаті поранено 15 осіб, повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві внутрішніх справ. Як зазначила начальник прес-служби МВС Молдови Алла Мелека, постраждалі доставлені до лікарні швидкої допомоги.

Вибух стався біля Тріумфальної арки в центрі столиці. За попередніми даними, вибухнула коробка з невідомим вмістом. За деякими даними, в ній могло бути багато петард.

Центральна площа Кишинева наразі оточена. Поліція розслідує інцидент і встановлює причину вибуху.