Тимошенко: Папа любить Україну і розуміє, що тут робиться

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVІ вважає Україну невід`ємною частиною Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі зі студентами і викладачами Національного університету «Острозька академія».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що після спілкування з Папою зрозуміла, що БЕНЕДИКТ ХVІ любить Україну і дуже добре поінформований і розуміє ситуацію в країні.

«Папа любить Україну і знає її краще, ніж навіть деякі політики, зокрема й історію. Розуміє все, що в Україні відбувається, – розуміє усе до деталей», – сказала прем`єр-міністр.

Вона зазначила, що, за словами Папи, Західна і Східна Європа нагадують дві легені в організмі континенту, і без України одна з цих легень просто не може існувати.