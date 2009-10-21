Киргизія отримала нового прем'єра
09:44, 21 жовтня 2009Світ
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Бакієв підписав указ
Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ підписав указ про призначення Даніяра УСЕНОВА прем`єр-міністром.
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на прес-службу глави Киргизької держави.
Очікується, що найближчим часом Д.УСЕНОВ внесе склад нового уряду на розгляд парламенту.
За словами нового прем`єр-міністра, в уряді залишаться окремі члени колишнього кабінету, проте з`являться і нові імена.
Кандидатура Д.УСЕНОВА на посаду прем`єра була внесена на розгляд Президента фракцією правлячої партії «Світлий шлях», якій належить 71 з 90 місць у парламенті.
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