Киргизія отримала нового прем'єра

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ підписав указ про призначення Даніяра УСЕНОВА прем`єр-міністром.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на прес-службу глави Киргизької держави.

Очікується, що найближчим часом Д.УСЕНОВ внесе склад нового уряду на розгляд парламенту.

За словами нового прем`єр-міністра, в уряді залишаться окремі члени колишнього кабінету, проте з`являться і нові імена.

Кандидатура Д.УСЕНОВА на посаду прем`єра була внесена на розгляд Президента фракцією правлячої партії «Світлий шлях», якій належить 71 з 90 місць у парламенті.