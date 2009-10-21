Південна Осетія погодилася, що охороняти її кордон буде Росія

Парламент Південної Осетії ратифікував російсько-південноосетинську угоду про охорону кордону, підписану 30 квітня президентами Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Едуардом КОКОЙТИ. Про це повідомляє РІА «Новости».

Парламент Південної Осетії схвалив угоду з Росією про охорону кордону. Обговорення договору парламентом відбувалося в закритому режимі. Після депутати одностайно схвалили угоду, говориться в повідомленні, опублікованому на сайті Міністерства преси і масових комунікацій Південної Осетії.

Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ і президенти Абхазії та Південної Осетії Сергій БАГАПШ і Е.КОКОЙТИ підписали угоди про спільні зусилля з охорони кордонів республік 30 квітня 2009 р. Тоді ж були підписані міжвідомчі угоди про співпрацю і взаємодію між ФСБ Росії, Службою держбезпеки Абхазії та КДБ Південної Осетії.

В угоді зазначається, що Росія забезпечуватиме охорону держкордону Південної Осетії та Абхазії до формування органів прикордонної охорони цих країн. При цьому сторони наголошують, що ці угоди не спрямовані проти третіх держав.

Згідно з угодою, Росія забезпечуватиме захист південноосетинського кордону терміном на п`ять років "і її дія автоматично продовжуватиметься на подальші п`ятирічні періоди".

До охорони кордону Південної Осетії з Грузією російські прикордонники приступили 2 травня.

Нагадаємо, офіційний Тбілісі виступив із засудженням угоди від 30 квітня, назвавши її "ще однією спробою Росії, спрямованою на нарощування військового потенціалу на окупованих територіях Грузії".

Як повідомляв УНІАН, Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії в серпні 2008 року після російський-грузинської війни. У відповідь Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки окупованими територіями.

Окрім РФ, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнали лише Нікарагуа і Венесуела.