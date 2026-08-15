Apple закликає терміново оновити iPhone: під загрозою користувачі зі 110 країн

Раніше схожі листи компанія розіслала у травні 2025 року.

Власники iPhone у110 країнах можуть стати жертвами шпигунської атаки. Відповідне повідомлення отрмують користувачі Apple. У ньому йдеться про те, що найманці-шпигуни націлилися на власників "яблучної" техніки.

Як повідомляє TechCrunch, це вже не перше подібне повідомлення, яке отримують власники iPhone. Раніше схожі листи компанія розіслала у травні 2025 року. Тоді під загрозу потрапили користувачі зі 100 країн по всьому світу.

"Apple виявила атаку з використанням найманого шпигунського ПЗ, спрямовану на ваш iPhone. Ви можете вжити кількох заходів прямо зараз, щоб захистити свої дані та пристрій", – йдеться в листі.

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Отримання такого тривожного повідомлення не означає, що iPhone неодмінно зламали. Однак Apple рекомендує негайно перевести пристрій у режим Lockdown Mode, який ускладнить атаки з використанням шпигунського ПЗ. Компанії поки що невідомий жоден випадок успішного злому iPhone в цьому режимі.

Решті користувачів компанія також радить подбати про безпеку: оновити iPhone до останньої версії iOS, захистити пристрій код-паролем, Touch ID або Face ID, а також увімкнути двофакторну автентифікацію.

Подібні повідомлення Apple періодично надсилає користувачам, які можуть піддаватися цілеспрямованому стеженню. Йдеться про складні інструменти на кшталт Pegasus, які зазвичай продаються державним структурам і використовуються для спостереження за конкретними особами – зокрема, журналістами, активістами, політиками та дипломатами.

Раніше Apple запропонувала хакерам 5 млн доларів за злом своїх серверів. Режим блокування, призначений для захисту від кібератак, поки що нікому не вдалося зламати, заявляють у компанії.

На Android-смартфонах з’явилася корисна функція для боротьби з крадіжками. Якщо алгоритм штучного інтелекту виявить нетипові різкі рухи (наприклад, коли смартфон різко виривають з рук), екран пристрою автоматично заблокується за допомогою коду-пароля.

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