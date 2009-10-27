Депутат Держдуми: застосування ядерної зброї - питання гіпотетичне, але...

У передбачуваних змінах у Військовій доктрині Російської Федерації про використання ядерної зброї немає нічого нового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це член комітету Державної думи Росії з питань оборони, голова загальноросійського Руху з підтримки флоту Михайло НЄНАШЕВ заявив українським журналістам у Москві.

«Що тут нове? З 1993 року у ряді документів сказано, що ми, бажаючи захистити свою країну, передбачали можливість превентивного застосування ядерної зброї. Секретар Ради безпеки ПАТРУШЕВ все це лише ще раз озвучив», – сказав М.НЄНАШЕВ.

За його словами, торішній досвід конфлікту на Кавказі показав, що ядерна зброя, як і раніше, є чинником стримування.

«Тут не немає ніяких агресивних устремлінь. У Росії дуже багато внутрішніх проблем. Нам не до агресивних устремлінь і захоплення чужих територій», - підкреслив він, додавши, що в цьому контексті і розглядається військова доктрина РФ.

Окрім цього, депутат Держдуми зазначив, що партнерство зі США й іншими країнами НАТО схильне до постійних змін, і що буде за рік або п`ять - не ясно.

«Ми б хотіли на конструктиві будувати свою співпрацю, але в цьому ніхто не упевнений. Росія - країна величезна, розташована на березі трьох (? - УНІАН ) океанів, тому у нас і масштаби погроз величезні, і вони можуть виходити з будь-яких напрямів. Для нас погрози практично рівнозначні по всіх периметрах нашої Росії-матінки», - заявив М.НЄНАШЕВ.

При цьому він запевнив, що використання ядерної зброї – це питання гіпотетичне, але «ми ще раз відкрито всьому світу говоримо, що, той, хто буде нахабніти, повинен знати, що у нас є що пустити у відповідь».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня секретар Ради безпеки РФ Микола ПАТРУШЕВ в інтерв`ю газеті "Известия" заявив, що нова редакція Військової доктрини РФ передбачатиме можливість завдання упереджувального ядерного удару по агресорові в критичних для національної безпеки ситуаціях.