Росія дозволила собі завдавати превентивних ядерних ударів

Нова редакція Військової доктрини РФ передбачає можливість завдання попереджуючого ядерного удару по агресору в критичних для національної безпеки ситуаціях. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола ПАТРУШЕВ в інтерв`ю газеті "Известия", опублікованому сьогодні.

Як заявив М.ПАТРУШЕВ, використання ядерної зброї у Військовій доктрині зумовлене в рамках підтримки статусу Росії як ядерної держави, здатної таким чином запобігти агресії потенційного противника, спрямованій проти РФ та її прихильників.

Також документ передбачає розподіл військових конфліктів на великомасштабні, регіональні і локальні війни, а також збройні конфлікти (як міждержавні, так і внутрішні). За словами М.ПАТРУШЕВА, сьогодні в світі над великомасштабними війнами почали переважати локальні, а також збройні конфлікти. Нова Військова доктрина РФ обумовлює умови застосування ядерної зброї при відбитті агресії із застосуванням звичайних засобів ураження не тільки у великомасштабній, але й у регіональній і навіть у локальній війні.

За словами секретаря Ради безпеки, необхідність підготовки нової редакції документа була зумовлена тим, що стара (чинна) Військова доктрина є документом перехідного періоду - кінця XX століття. Під час розробки нового документа був проведений аналіз військово-стратегічного становища в світі і перспектив його розвитку до 2020 року.

При цьому, підкреслив М.ПАТРУШЕВ, не втратили своєї актуальності і військові погрози, що визначилися раніше. Серед них були названі діяльність щодо прийому нових членів у НАТО, активізація військової діяльності блоку, навчання стратегічних сил США з відпрацюванням управління ядерною зброєю. Як додаткові дестабілізуючі чинники секретар Ради безпеки назвав тенденцію до поширення ядерних, хімічних і біологічних технологій, виробництво зброї масового знищення, активізацію міжнародного тероризму і загострення боротьби за паливно-енергетичні та інші сировинні ресурси.

Як передає Лента.ру, інтерв`ю М.ПАТРУШЕВА вже прокоментувала Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН. Відповідаючи на запитання журналіста "Эхо Москвы", Х.КЛІНТОН заявила, що Військовою доктриною США, на відміну від нової російської, спричинення превентивних ядерних ударів не передбачене.

Про розробку нової російської Військової доктрини стало відомо в грудні 2008 року. У жовтні 2009 року М.ПАТРУШЕВ підкреслив, що документ здебільшого грунтується на положеннях попередньої редакції і не є цілком новою розробкою.