Британський міністр про ЄС, Східну Європу, Росію і безпеку

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД не виключає, що програма “Східне партнерство” стане для держав-учасників трампліном до отримання можливого членства у Європейському Союзі.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси та зв’язків з громадськістю

Посольства Великої Британії в Україні, про це Д.МІЛІБЕНД заявив учора у Лондоні, виступаючи у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) з промовою про роль ЄС як світової рушійної сили та про переваги сильної зовнішньої політики цієї організації для Великої Британії з огляду на підготовку до набуття чинності Лісабонського договору.

У своїй промові (повний текст, англ.) він також підкреслив роль «Східного партнерства» у просуванні економічних реформ та покращенні загальноєвропейської енергетичної безпеки.

”Для Сходу Європи слабке державне управління, фінансова криза та заморожені конфлікти є вирішальними причинами нестабільності. «Східне партнерство» повинно бути не лише трампліном до отримання можливого членства в ЄС, але й ключовим інструментом стабільності, оскільки завдяки інтеграції у єдиний ринок ми можемо просувати економічну реформу та сприяти економічному зростанню”, - сказав Д.МІЛІБЕНД.

Він також наголосив: “Якщо країни на нашому сході приєднаються до загальної енергетичної спільноти, це покращить не лише їхню енергетичну безпеку, але й нашу власну”.

Розвиваючи тему енергетичної безпеки для європейського континенту, Д.МІЛІБЕНД підкреслив взаємозалежність у цьому питанні з Російською Федерацією.

“Росія потребує ЄС як головний енергетичний ринок. У свою чергу, Євросоюз має потребу в Росії, як головного постачальника енергоресурсів”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня 2009 року у Празі відбувся установчий саміт “Східного партнерства” – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.

«Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили програму «Східне партнерство», виділивши на її реалізацію у 2009-2013 рр. 600 млн. євро.