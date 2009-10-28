Польща «здала» Росії національні інтереси – мільярдер

Уряд Польщі у переговорах про додаткові постачання газу з головним постачальником - Росією - «здав» національні інтереси країни.

Про це в інтерв`ю газеті Polska заявив один із найзаможніших польських підприємців Олександр ГУДЗОВАТИЙ, фірма якого, згідно з досягнутими домовленостями, мала бути виключена зі складу акціонерів компанії-оператора польської частини Ямальського газопроводу.

«Це (домовленості) - послідовна реалізація концепції створення залежності Польщі від Росії», - сказав він.

О.ГУДЗОВАТИЙ, який минулого року зі статком у 1,3 млрд. доларів посів 9-е місце серед найзаможніших поляків у рейтингу Wprost, заявив, що реалізація досягнутих у понеділок домовленостей вигідна тільки росіянам.

«Вони зароблятимуть гроші на продажу газу Німеччині й іншим країнам, а ми з цього нічого не матимемо», - сказав він.

Польський бізнесмен, якого журнал Forbes у 1998 році назвав одним із найвпливовіших людей Центрально-Східної Європи, додав, що РФ використала тяжку ситуацію поляків, які з початку року недоотримували близько 25% газового імпорту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 жовтня, Польща і РФ можуть фіналізувати попередні домовленості про додаткові постачання газу в країну.

26 жовтня у Москві Польща узгодила з російською владою продовження міжурядового договору про постачання газу в країну на 15 років.

Як повідомив віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, поляки мають намір збільшити закупівлі російського газу з 2010 року до 11 млрд. кубометрів газу на рік з нині передбачених міжурядовим договором 8 млрд. кубометрів.

В.ПАВЛЯК підтвердив, що сторони також узгодили зміну складу акціонерів польсько-російської компанії - оператора польської частини Ямальського газопроводу - Europolgaz.

У той же час, за його словами, сторонам поки що не вдалося домовитися про тарифи на транспортування російського газу територією Польщі до Німеччини.

Віце-прем`єр висловив думку, що цей останній пункт може бути узгоджений до кінця поточного тижня.