Азербайджан пропонує Грузії газ по 120 доларів

Азербайджан планує продавати Грузії природний газ приблизно по 120 доларів за 1 тис. куб. м.

Про це повідомив президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Ровнаг АБДУЛЛАЄВ, передає ІА “Новини-Грузія».

За його словами, азербайджанський газ Грузії може бути проданий за ціною, що не перевищує ту, яка передбачена для Туреччини. "Ця ціна буде в радіусі 120 дол. за 1 тис. кубометрів", - відзначив Р.АБДУЛЛАЄВ.

Водночас голова ДНКАР повідомив, що на початку 2007 р. природний газ з родовища Шах-Деніз не буде одержаний, як очікувалося раніше, через технічні проблеми на одній із свердловин. Тому переговори про переуступку турецької частки газу Грузії і Азербайджану перенесено на січень 2007 р.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня прем`єр-міністр Зураб НОГАІДЕЛІ на засіданні уряду Грузії повідомив, що з січня 2007 року Грузія одержуватиме газ з Росії і Азербайджану.

Річна потреба Грузії в природному газі становить 2 млрд. кубометрів. Контракт на поставки 1,1 млрд. кубометрів російського газу наступного року уклали три грузинські приватні компанії по 235 доларів за 1 тис. куб. м. 1 млн. кубометрів газу на добу Грузія одержуватиме з Азербайджану, обсяг, що залишився, - за рахунок турецької квоти видобутку на родовищі "Шах-Деніз". До початку поставок з "Шах-Деніз" дефіцит буде заповнено за рахунок російського газу.