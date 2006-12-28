Готівковий євро приносить серйозні переваги

Напередодні 5-річного ювілею запровадження готівкового євро, який виповниться 1 січня 2007 року, Єврокомісія наголошує на перевагах, які це дало.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу Єврокомісії, за ці 5 років громадяни країн, що входять до зони євро вже звикли до нової валюти, однак поки залишаються недостатньо поінформованими щодо тих переваг, які її запровадження принесло цим країнам.

“Євро принесло нам багато переваг: найбільшими є те, що євро дало нам такий низький рівень інфляції та кредитних ставок протягом такого значного періоду часу, якій не спостерігався в багатьох інших країнах, воно дало нам можливість уникати криз обмінних курсів та ринкових спекуляцій, які час від часу відбувалися раніше, через свою стабільність євро робить дешевшим наш імпорт, включаючи імпорт нафти”, - цитує прес-служба комісара ЄС з питань економіки та монетарної політики Йоакіма АЛМУНЬЮ.

Крім того, комісар заявляє про те, що введення євро призвело до зростання торгівлі та інвестицій та підвищення прозорості ціноутворення.

Довідка УНІАН. Безготівковий євро був введений в обіг в 1999 році. В 2002 році в ЄС був введений готівковий євро. Зараз до зони євро належать 12 країн-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

З 1 січня 2007 року до зони євро приєднається Словенія.