Французькі рибалки відбилися від піратів удруге за тиждень

Французьке риболовне судно Avel Vad зазнало нападу піратів в Індійському океані.

Як повідомляє AFP, атака на траулер, який разом з судном Trevignon ловив тунця за 650 кілометрів від узбережжя Сомалі, сталася минулої суботи, проте відомо про це стало тільки за добу.

Коли озброєні пірати на човнах наблизилися до судна, з борту Avel Vad дали попереджувальні постріли, відлякавши зловмисників.

За останній тиждень це вже другий напад на французьких рибалок поблизу Сомалі. Також на початку місяця ще два французькі риболовні траулери зазнали нападу, але також змогли злякати переслідувачів. Крім того, в неділю, 1 листопада, в Аденській затоці з піратського човна був відкритий вогонь по норвезькому військовому кораблю, який патрулює місцеві води у складі сил НАТО. Корабель супроводжував судно, зафрахтоване організацією ООН "Світова продовольча програма". Військові хотіли перевірити рибальський човен, проте несподівано потрапили під обстріл. Норвежці відкрили вогонь у відповідь. Про потерпілих нічого не повідомляється.

Лента.ру