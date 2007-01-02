Старовинне румунське місто - культурна столиця Європи (8 фото)

Сибіу розташоване в Південних Карпатах

Старовинне румунське місто Сибіу, розташоване в живописному місці біля підніжжя Південних Карпат, оголошене однією з культурних столиць Європи 2007 року. Як повідомляє радіо «Свобода», в епоху комуністичного правління влада мала намір зруйнувати це місто. Європейський парламент також назвав культурною столицею 2007 року Люксембург.

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