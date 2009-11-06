США готові дати Україні частину свого резерву вакцини від "свинячого грипу"

США готова надати Україна частину власного резерву вакцини проти грипу H1N1.

Про це УНІАН повідомили у посольстві США в Україні.

Як зазначається в повідомленні, "намагаючись зупинити розповсюдження планетою пандемії грипу, що викликається вірусом H1N1, Сполучені Штати планують надати 10 відсотків свого національного резерву вакцини проти H1N1, як тільки вона стане доступною, спеціальній ініціативі з вакцинації під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Американський дар для ВООЗ, що дорівнюватиме 25 мільйонам доз вакцини, матиме комерційну вартість приблизно 10 мільйонів доларів".

Крім того, у рамках першої фази цієї ініціативи 930 тисяч доз вакцини мають надійти, на початку грудня 2009 року, до України. "Дотримуючись плану супроводити цей дар широким спектром заходів із безпечної доставки і застосування вакцини, уряд США буде найближчим часом тісно співпрацювати з урядом України у визначенні потреб і узгодженні пакета засобів та технічної підтримки вакцинації, які мають бути швидко реалізовані для проведення щеплень проти H1N1", - говориться в повідомленні.

Водночас згідно з нормативами і запитами уряду України, уряд США готовий надати супровідні матеріали для щеплень, такі як шприци, голки та пакунки для безпечного знешкодження використаних засобів, а також технічно сприяти плануванню імунізації, логістиці, транспортуванню вакцини, провести тренінги для медперсоналу і підготувати інформаційні матеріали на підтримку кампанії щеплення.