«Вашингтонського снайпера» стратять сьогодні у США

Джон Ален Мухаммад, набагато відоміший як "Вашингтонський снайпер" буде страчений сьогодні в штаті Вірджинія. Вирок приведуть у виконання шляхом введення смертельної ін`єкції. Мухаммад, а також його спільник – 17-річний Лі Бойд Малво, в жовтні 2002 року вбили 10 осіб у федеральному окрузі Колумбія, а також штатах Меріленд і Вірджинія. Злочинці вибирали випадкових жертв і розстрілювали їх зі снайперської гвинтівки. Малво засуджений до довічного терміну, і відбуває покарання у в`язниці у Вірджинії.

Эхо Москвы