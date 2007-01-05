Лукашенко помстився Путіну відповідно до норм міжнародного права

Введення мита на транзит російської нафти територією Білорусі є заходом у відповідь на рішення уряду Росії про застосування ставок вивізного мита до нафти, що ввозиться до Республіки Білорусь.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

“Підставою для ухвалення такого роду контрзаходу стало порушення російською стороною міжнародних зобов`язань у білорусько-російських відносинах з питань вільної торгівлі, створення Митного Союзу, уніфікації і створення єдиної системи тарифного і нетарифного регулювання, забезпечення рівних умов для суб`єктів господарювання», - сказав А.ПОПОВ.

Прес-секретар МЗС зазначив, що при введенні контрзаходу білоруська сторона керувалася нормами міжнародного права, включаючи положення статті 24 Договору до Енергетичної Хартії від 17 грудня 1994 року, які “не перешкоджають вживанню заходів для захисту національних інтересів, пов`язаних із придбанням енергетичних матеріалів, і відновлення порушених прав за міжнародними договорами». «Договір до Енергетичної Хартії підписаний Білоруссю, як і Російською Федерацією, хоча поки що не ратифікований», - пояснив він.

А.ПОПОВ наголосив, що «дії білоруської сторони жодною мірою не обмежують поставок нафти транзитом у треті держави». «Білорусь неухильно дотримується своїх міжнародних зобов`язань із забезпечення свободи транзиту своєю територією. Як ви знаєте, через нашу країну забезпечується транспортування 50 відсотків всієї російської нафти, що поставляється європейським споживачам. Тому ще раз підтверджуємо нашу тверду прихильність принципам свободи транзиту», - додав прес-секретар.

За його словами, підписаний 31 грудня 2006 року контракт про поставки російського газу до Білорусі і його транзит у країни Європи є «дуже наочним і практичним свідоцтвом максимально відповідального ставлення Білорусі до інтересів європейських партнерів, зацікавлених у стабільних і гарантованих поставках вуглеводневої сировини і енергоносіїв з Росії через територію Білорусі».

Прес-секретар МЗС Білорусі також повідомив, що введення мита на транзит російської нафти стало слідством затягування з боку Росії консультацій з питання розподілу вивізного митного збору на нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, білоруський державний концерн «Белнефтехим» офіційно повідомив російську компанію «Транснефть», що з 1 січня транспортування нафти білоруською територією оподатковуватиметься митом у розмірі 45 доларів за одну тонну нафти.

Росія в 2006 році транспортувала через територію Білорусі близько 100 мільйонів тонн нафти.