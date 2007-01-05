Рада Європи закликала Ірак припинити страти
15:52, 05 січня 2007Світ
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Заява керівників РЄ
Керівники Ради Європи закликають владу Іраку зупинити страти.
Про це йдеться в зверненні керівників Ради Європи, розміщеному на сайті організації.
“Ми висловлюємо солідарність із іракським народом і підтверджуємо своє рішуче засудження злочинів, скоєних режимом Саддама Хусейна, але ми також закликаємо до негайного припинення страт і відміни в Іраку вищої міри покарання», - йдеться в зверненні.
Керівники Ради Європи зазначають, що їхнє звернення до іракських друзів засноване на власному досвіді, накопиченому в Європі: смертна кара є порушенням прав людини, без поваги до них у суспільстві не може бути ні справедливості, ні миру, ні злагоди.
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