Москва звинуватила Мінськ у крадіжках нафти

Голова компанії "Транснафта" Семен Вайншток звинуватив Білорусію в незаконному відборі нафти, призначеної для постачань до Європи, з трубопроводу "Дружба", повідомляє РІА Новини.

За його словами, з 6 січня білоруська сторона в односторонньому порядку відібрала 79 тисяч тонн нафти. При цьому, хоча "Транснафта" вжила відповідних заходів, за останню добу було відібрано 900 тонн палива. Вайншток підкреслив, що транзит нафти є "священною коровою" і призвав Білорусію повернутися в режим дотримання міжнародних норм і правив.

У свою чергу, представники компанії "Гомельтранснафта "Дружба" заявили, що прокачування нафти до Польщі, Німеччини і України припинено за рішенням білоруського концерну "Белнафтохім". Про це повідомляє "Інтерфакс".

Раніше польські власті і оператор трубопроводів PERN заявили, що в ніч з 7 на 8 січня до них по трубопроводу "Дружба" перестала поступати російська нафта. Замміністра економіки Польщі пов`язав подію із суперечками між Росією і Білорусією щодо мита на прокачування нафти.

Нагадаємо, білоруські митники 6 січня викликали Семена Вайнштока до суду, звинувативши в тому, що "Транснафта" без митного декларування і сплати мит перемістила через російсько-білоруський кордон сиру нафту. Про введення нового мита на транзит нафти, що стала відповіддю на введення Росією експортного мита на нафту, заявив 3 січня прем`єр-міністр Білорусії Сергій Сидорській.

Лента.ру