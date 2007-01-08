Польща вимагає відшкодування через припинення поставок нафти

Польща вимагає відшкодування збитків через припинення поставок російської нафти, а Росія має намір стягнути з Білорусі втрати за несанкціонований відбір газу.

Як повідомляє РІА «Новости», в Мінекономрозвитку РФ не виключають можливості звернення Росії до міжнародної інстанції для стягнення з Білорусі втрат від несанкціонованого відбору нею російській нафті з нафтопроводу "Дружба, - сказав статс-секретар – заступник міністра економічного розвитку і торгівлі РФ Андрій ШАРОНОВ. Він не уточнив, про яку саме інстанцію може йтися.

Водночас, сьогодні на прес-конференції заступник міністра економіки Польщі Петро НАІМСКІ повідомив, що польська сторона клопотатиме про відшкодування збитків, пов`язаних з припиненням поставок російської нафти через Білорусь, однак він утримався від оцінки можливого збитку.

Нагадаємо, поки що в припиненні поставок нафти нафтопроводом «Дружба» Росія і Білорусь звинувачують одна одну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Польща повідомила, що російська нафта перестала надходити до країни по нафтопроводу "Дружба", який проходить через Білорусь.

Разом з тим, за даними прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія ПОПОВА, республіка не припиняла прокачування нафти територією країни транзитом до третіх держав, повідомивши, що тиск на вході нафтопроводу "Дружба" на території Білорусі було знижено не з вини білоруської сторони. За даними інших джерел, прокачування російської нафти у напрямку Польщі, Німеччини не здійснюється через розпорядження концерну "Білнафтахім".

Сьогодні ж керівник «Транснафти» Семен ВАЙНШТОК сказав, що Білорусь з 6 січня незаконно відбирає російську нафту з нафтопроводу, призначену для Західної Європи.