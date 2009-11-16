Обама назвав найбільшу загрозу для безпеки США
09:18, 16 листопада 2009Світ
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Ключове слово - терористи
Президент США Барака ОБАМА заявив, що, на його думку, найбільшою загрозою для безпеки Сполучених Штатів є «Аль-Каїда» і подібні до неї терористичні мережі.
«Я продовжую вірити, що найбільшою загрозою безпеці США є «Аль-Каїда» і подібні до неї терористичні мережі», - сказав Б.ОБАМА на зустрічі зі студентами в Шанхаї, повідомляє «Газета.ру».
«Терористи перейшли через кордон Афганістану, вони знаходяться в Пакистані, у них є зв`язки з іншими екстремістськими організаціями в регіоні. Я вірю, що для нас дуже важливо стабілізувати ситуацію в Афганістані», - додав Б.ОБАМА.
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