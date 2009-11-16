Обама назвав найбільшу загрозу для безпеки США

Президент США Барака ОБАМА заявив, що, на його думку, найбільшою загрозою для безпеки Сполучених Штатів є «Аль-Каїда» і подібні до неї терористичні мережі.

«Я продовжую вірити, що найбільшою загрозою безпеці США є «Аль-Каїда» і подібні до неї терористичні мережі», - сказав Б.ОБАМА на зустрічі зі студентами в Шанхаї, повідомляє «Газета.ру».

«Терористи перейшли через кордон Афганістану, вони знаходяться в Пакистані, у них є зв`язки з іншими екстремістськими організаціями в регіоні. Я вірю, що для нас дуже важливо стабілізувати ситуацію в Афганістані», - додав Б.ОБАМА.