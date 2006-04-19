Ющенко і Путін поспілкувались по телефону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив у телефонній розмові з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ підготовку до відзначення двадцятих роковин з дня аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, у цьому контексті глави держав обговорили питання соціального захисту людей, які постраждали від наслідків катастрофи, та вручення в Україні й Росії державних нагород ліквідаторам аварії. В.ЮЩЕНКО та В.ПУТІН також обговорили нинішній стан ЧАЕС та об’єкту «Укриття».

При цьому Президент України порушив питання щодо участі країн “Великої вісімки” у ліквідації наслідків аварії (Росія є членом “Великої вісімки” – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН також обговорили двосторонні відносини між державами й обмінялися думками щодо політичної ситуацій в Україні та Росії.