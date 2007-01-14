Свідків у справі Литвиненка охоронятимуть від слідчих з Росії

До свідків у справі про вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка буде приставлена озброєна охорона - спецпідрозділ, що охороняє прем`єр-міністра і членів уряду Великої Британії.

Як повідомляють РІА «Новости», цей захід безпеки необхідний, "щоб захистити свідків від можливої загрози їхньому життю з боку російських слідчих".

Представники Росії планують допитати близько 100 свідків у справі О.Литвиненка у Великїй Британії. Ряд з них, зокрема Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ, "бояться бути викраденими або навіть убитими російськими "каральними загонами", що працюють під прикриттям слідства", зазначає видання.

"Кожному свідкові, якому може загрожувати небезпека, буде забезпечений належний рівень захисту", - сказав газеті старший інспектор відділу безпеки, ім`я якого не називається. За його словами, російським слідчим "буде надано повну свободу пересування і допиту", якщо це не загрожуватиме життю і здоров`ю свідків.

О.Литвиненко - колишній офіцер ФСБ РФ, який втік у 2000 році в Велику Британію і одержав в жовтні цього року британський паспорт, помер 23 листопада в лікарні Університетського коледжу Лондона. Фахівці британського Агентства з охорони здоров`я виявили в його тілі сліди радіоактивного елементу полоний-210, які потім також було знайдено в місцях, які відвідував Литвиненко, зокрема, в ресторані Itsu і готелі Millennium у центрі Лондона, а також в його будинку в районі Мазвелл-хілл на півночі британської столиці.

Справу про смерть О.Литвиненка розслідують антитерористичний підрозділ Скотланд-Ярду і Генпрокуратура РФ.