Сильний буревій у Швеції вже забрав життя двох людей

Буревій, що обрушився на південний захід Швеції, вже забрав життя двох осіб, ще один травмований, повідомляють місцеві ЗМІ.

Під поваленими вітром деревами загинули дев`ятирічний хлопчик і чоловік. Чоловік перебував в автомобілі, на який впало дерево. Ще одну людину, придавлену деревом, госпіталізовано.

Місцеві власті через буревій закликають жителів не виходити з будинків.

Ураган вже повалив безліч дерев і обірвав лінії електропередачі - без електрики залишилися понад 240 тисяч домогосподарств. Також обірвано багато телефонних ліній.

Через пошкодження на залізниці були скасовані десятки потягів. З міркувань безпеки на узбережжі повністю зупинено рух потягів і автобусів. Скасовано також рейси пасажирських поромів, зокрема до Польщі, Норвегії, Німеччини, Данії, оскільки біля берегів Швеції швидкість вітру досягає місцями 39 метрів в секунду.

Шведські метеорологи оголосили штормове попередження третього класу - найсерйозніше з усіх можливих.