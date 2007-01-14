Сильний буревій у Швеції вже забрав життя двох людей
Оголошено штормове попередження
Буревій, що обрушився на південний захід Швеції, вже забрав життя двох осіб, ще один травмований, повідомляють місцеві ЗМІ.
Під поваленими вітром деревами загинули дев`ятирічний хлопчик і чоловік. Чоловік перебував в автомобілі, на який впало дерево. Ще одну людину, придавлену деревом, госпіталізовано.
Місцеві власті через буревій закликають жителів не виходити з будинків.
Ураган вже повалив безліч дерев і обірвав лінії електропередачі - без електрики залишилися понад 240 тисяч домогосподарств. Також обірвано багато телефонних ліній.
Через пошкодження на залізниці були скасовані десятки потягів. З міркувань безпеки на узбережжі повністю зупинено рух потягів і автобусів. Скасовано також рейси пасажирських поромів, зокрема до Польщі, Норвегії, Німеччини, Данії, оскільки біля берегів Швеції швидкість вітру досягає місцями 39 метрів в секунду.
Шведські метеорологи оголосили штормове попередження третього класу - найсерйозніше з усіх можливих.