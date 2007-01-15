Генпрокуратура Росії вважає, що засновника ЮКОСа могли вбити
17:06, 15 січня 2007Світ
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Він був важливим свідком
Генеральна прокуратура РФ готує запит до правоохоронних органів Великої Британії, в якому просить британських колег ретельно розібратися у всіх обставинах смерті в Лондоні одного із засновників ЮКОСа Юрія Голубєва, повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах.
"Є підстави припускати, що він (Голубєв) помер в результаті насильницьких дій", - сказало джерело.
Голубєв помер в Лондоні 8 січня. За даними джерела, він був важливим свідком у справі, що розслідувалася Генпрокуратурою, щодо низки посадовців ЮКОСа.
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