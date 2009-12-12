Молдова наполягає на повному виведенні російських військ

Молдова продовжить наполягати на повному і беззастережному виведенні російських військ і озброєнь з території країни відповідно до принципів міжнародного права і рішень саміту ОБСЄ в Стамбулі.

Як повідомили РосБізнесКонсалтину в прес-службі молдавського парламенту, таку заяву зробив в.о.президента Молдови, голова парламенту Міхай Гимпу на зустрічі із заступником помічника держсекретаря США з питань оборони по Росії, Україні і Євразії Селестою Уолландер.

М.Гимпу наголосив, що демократизація і демілітаризація придністровського регіону є неодмінною умовою для остаточного вирішення конфлікту на Дністрі. Він подякував США за постійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдавії і висловився за підвищення ролі США і Європейського союзу як повноправних посередників на переговорах у форматі 5+2 за участю РФ, України, ОБСЄ, ЄС, США, представників Кишинева і Тирасполя.