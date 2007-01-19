Президент Венесуели обіцяє побудувати соціалізм за 10 місяців

Національна асамблея Венесуели 18 січня прийняла закон, що санкціонує введення в країні прямого президентського правління строком на 18 місяців, повідомляє АР.

Після закінчення голосування, в результаті якого закон було прийнято одностайно, голова Асамблеї Чилія ФЛОРЕС, зокрема, заявила: "Ми підтримуємо ухвалення закону, що підтримує нашого лідера". За словами Ч.ФЛОРЕС, тепер Уго ЧАВЕС зможе самостійно приймати рішення, які матимуть силу закону.

Опозиція вже назвала ухвалене рішення тоталітарною узурпацією влади.

На заперечення незадоволених Чилія ФЛОРЕС відповіла так: "Завжди знайдуться опоненти, особливо коли вони знають, що закон допоможе поглибити революційні перетворення".

Як повідомлялося, 10 січня 2007 року під час урочистої церемонії вступу на посаду Президента Уго ЧАВЕС пообіцяв своєму народу побудувати соціалізм за кубинською моделлю. У найближчі наміри венесуельського лідера входить перейменування країни в "Соціалістичну республіку" і додавання в національний гімн згадки про Симона Болівара, "визволителя Південної Америки від іспанського ярма". Економічні перетворення торкнуться в першу чергу взаємовідносин з іноземними нафтовими компаніями, що працюють в країні – У.ЧАВЕС має намір добитися передачі державі контрольних пакетів створених ними у Венесуелі підприємств.

За словами У.ЧАВЕСА, побудова соціалізму займе близько 10 місяців.