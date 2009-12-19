Ющенко: європейська політика - єдиний пріоритет для України

Європейська політика є єдиним пріоритетом для України, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи у Вінницькому державному аграрному університеті.

Як повідомляє офіційний сайт В.ЮЩЕНКА, при цьому він відзначив, що освітня сфера стала першим сектором, де Україна повністю інтегрована в Європу.

Він зауважив, що внаслідок приєднання до Болонського процесу український диплом, наукові ступені будуть визнані у країнах ЄС. «Це показова інтеграція. Ми даємо вченому право конкуренції, яка ще 3-4 роки була неможлива», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він наголосив на пріоритетності європейського ринку для України. «Кожна країна хоче утвердитися на європейському ринку, там – найбільш платоспроможний покупець», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Як, відірвавшись від Європи, продати українське зерно? Там – український інтерес», - відзначив він.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що європейський курс не означає відмову від інших ринків. «У нас унікальна геополітика: на сході – великий партнер, на заході – великі можливості», - зазначив Президент. При цьому він додав, що Росія – не простий партнер, але пріоритет України – утвердитися як незалежна держава. «Незалежна політика завжди виграє, але її не просто впроваджувати», - сказав Президент.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО наголосив, що незалежність можна знайти тільки в загальноєвропейському безпековому просторі. Він зазначив, що у цьому полягають національні інтереси України. «Мене мало цікавить – підтримують мене в цьому чи ні», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, прихід нового учасника на європейський ринок – це гармонія інтересів. «Європейська спільнота повинна бачити вигоду у відкритті їхнього ринку, - зауважив він. - Тому європейська політика вимагає реформ, щоб ми відповідали всьому, що називається європейськими цінностями. «Це єдина політика, яка робить Україну більш досконалою», - наголосив Президент.