В МЗС відбулись консультації з представниками Молдови

Заступник міністра закордонних справ України, Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ провів сьогодні консультації з міністром реінтеграції Республіки Молдова, політичним представником Молдови у переговорному процесі Васілє ШОВОЮ та радником Президента Республіки Молдова Марком ТКАЧУКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у ході зустрічі особлива увага була приділена перспективам відновлення переговорів у форматі „5+2”, ініційованих українським Планом придністровського врегулювання (УНІАН: формат “5+2” передбачає переговори за участю посередників (Україна, РФ, ОБСЄ) та спостерігачів (США, ЄС)).

Молдовська сторона високо оцінила зусилля України в цій сфері та поінформувала про активний діалог, який вона веде з усіма учасниками переговорного процесу, в т.ч. про консультації з Російською Федерацією, що відбулися цими днями у Москві.