Президент Венесуели: Фідель Кастро бореться за своє життя
13:40, 20 січня 2007Світ
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Чавес визнав, що ситуація серйозна
Кубинський лідер Фідель Кастро, який вже кілька місяців важко хворий, бореться за своє життя, заявив президент Венесуели Уго Чавес.Під час виступу в рамках візиту до Бразилії Чавес повідомив, що кілька днів тому розмовляв з Кастро по телефону.Чавес висловив сподівання, що Кастро одужає, але визнав, що ситуація серйозна.
Кастро не з`являвся на публіці з липня. На що саме він хворий, не повідомляється.
Радіо "Свобода"
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