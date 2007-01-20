Президент Венесуели: Фідель Кастро бореться за своє життя

Кубинський лідер Фідель Кастро, який вже кілька місяців важко хворий, бореться за своє життя, заявив президент Венесуели Уго Чавес.Під час виступу в рамках візиту до Бразилії Чавес повідомив, що кілька днів тому розмовляв з Кастро по телефону.Чавес висловив сподівання, що Кастро одужає, але визнав, що ситуація серйозна.

Кастро не з`являвся на публіці з липня. На що саме він хворий, не повідомляється.

Радіо "Свобода"