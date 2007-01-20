Відкрилася перша офіційна аптека, що продає наркотики

У нідерландському місті Гронінген відкрилася перша офіційна аптека, що продає легкі наркотики з конопель, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на голландське радіо.

Пред`явивши рецепт, там можна придбати наркотик за ціною, нижчою, ніж в інших аптеках і навіть нижчою, ніж у кофі-шопах, де легкі наркотики продаються усім бажаючим.

Аптека відкрилася за ініціативою колишнього члена міського муніципалітету Флер ВАУДСТРИ і союзу пацієнтів Асоціації марихуана для медичних цілей. Коноплі для продажу в аптеці вирощуються гронінгенською фірмою "Бедрокан" і поставляються Бюро "Медична марихуана" міністерства охорони здоров`я Нідерландів.

У Нідерландах близько 15 тисяч хворих на СНІД, рак та інші хвороби, яким потрібні наркотики, перш за все, як знеболюючий засіб. З 2003 року наркотики для цієї мети в Голландії можна одержати по рецепту. Але більшість страхових компаній не відшкодовують витрати на придбання наркотиків як ліків. Тому хворі часто купували потрібний їм засіб в кофі-шопах, де наркотики часто бувають забруднені пестицидами, піском і дрібними часточками металів.

Гронінгенська аптека може поставляти наркотики з конопель за рецептами по всій території Нідерландів. Вона перебуває під контролем офіційної інстанції - Інспекції з охорони здоров`я.