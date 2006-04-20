У США стрімко зросла кількість мільйонерів

У США за рік стрімко зросла кількість мільйонерів. Про це з посиланням на традиційне щорічне дослідження консалтингової компанії Spectrem Group, повідомляє газета Financial Times.

За даними компанії, кількість американців, які мають один або більше мільйонів доларів, збільшилося за рік на 800 тисяч і досягло 8,2 мільйонів осіб. Такий приріст мільйонерів виявився другим за величиною з першого дослідження Spectrem Group, зробленого в 1996 році.

Швидко зросла й кількість американців, які мають суму понад 5 мільйонів доларів. Їх стало 930 тисяч, що на 23 відсотки більше, ніж торік. При цьому експерти компанії не враховували вартість житлової нерухомості американців.

За словами керуючого директора Spectrem Кетрін МакБрін (Catherine McBreen) головна причина збільшення мільйонерів-американців полягає у тому, що більшість з них добре розпоряджаються коштами на біржах. При цьому інвестори воліли минулого року вкладати свої гроші в акції та облігації зарубіжних компаній, оскільки більшість світових ринків зростали швидше, ніж американський.

Лента.ру