Опозиція Чилі вимагає створити будинок-музей Піночета

08:10, 22 січня 2007
Світ
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Вимогу мотивують пошуком шляхів до єдності

Парламентські фракції та керівництво опозиційних партій Чилі зажадали від уряду країни заснувати будинок-музей Августо Піночета в приватному будинку, де екс-диктатор мешкав останні роки.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на чилійське радіо, вимога опозиції стала реакцією на рішення кабінету міністрів Чилі оголосити національним пам`ятником державну резиденцію, яку займав перший президент-соціаліст Сальвадор Альєнде, який загинув під час військового перевороту 11 вересня 1973 року, підготовленого і здійсненого генералом А.Піночетом.

А.Піночет правил Чилі з 1973 по 1990 роки, встановивши в країні режим жорсткої диктатури. За офіційними даними, за час перебування генерала при владі загинули і зникли без вісти від 3-х до 4-х тисяч його політичних супротивників. Проте міжнародні правозахисні організації стверджують, що кількість жертв режиму досягає 40 тисяч осіб.

До моменту смерті 91-річного диктатора 10 грудня 2006 року в судах Чилі, Іспанії та інших країн розглядалося понад 300 позовів, що обвинувачували його в злочинах проти людяності, порушенні прав людини, геноциді, тортурах і організації таємних концтаборів.

Смерть А.Піночета спричинила масові хвилювання в Чилі, в ході яких постраждали близько 100 людей, і поглибила розкол між супротивниками і прихильниками колишнього диктатора. Фактично, чилійське суспільство дотепер залишається розколеним на два полюси.

Опозиція мотивує свою вимогу необхідністю пошуку "шляхів до єдності всіх чилійців".

 

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