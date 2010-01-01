Число жертв пожежі в пермському клубі зросло до 153 осіб

Кількість жертв пожежі в пермському нічному клубі "Хромая лошадь" досягла 153 осіб. У Санкт-Петербурзі в Інституті імені Джанелідзе під Новий рік померла тридцятирічна жінка, передає ІТАР-ТАСС.

Водночас 31 грудня з лікарні виписалися двоє постраждалих під час пожежі. За даними МНС РФ, на лікуванні залишаються 62 людини, з них двоє в Пермі, 11 у Санкт-Петербурзі, 47 у Москві і двоє в Челябінську. Стан майже половини з них оцінюється як важкий і вкрай важкий.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один з феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, невдовзі згасло світло. На той момент у клубі було близько 250 людей. Серед загиблих - двоє громадян України.