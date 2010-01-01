Головування в ЄС перейшло від Швеції до Іспанії

15:14, 01 січня 2010
Світ
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З 1 січня

Головування в Євросоюзі перейшло сьогодні від Швеції до Іспанії. Таким чином, на Мадрид лягає місія з координації роботи вищих органів ЄС в умовах реалізації Лісабонської угоди, яка набула чинності місяць тому.

Дана угода, яка має конституційний характер, встановлює нові інтеграційні рамки ЄС, перерозподіляє баланс влади на користь Євроради (саміт лідерів країн-членів Союзу) і Європарламенту. При цьому в Євросоюзі з`явилася вища виконавча особа - голова Євроради, який уже одержав неофіційне звання президента ЄС, і міністр закордонних справ. На ці посади, відповідно, обрано колишнього бельгійського прем`єра Хермана Ван РОМПЕЙЯ і британську баронесу Кетрін ЕШТОН.

Голова іспанського уряду Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО вже заявив, що іспанське головування матиме "перехідний характер". При цьому він поставив як своє головне завдання "інституційну консолідацію" Євросоюзу.

 

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