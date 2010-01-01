Президент Європарламенту вимагає звільнити затриманих у Москві

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК закликав російську владу звільнити арештованих в новорічну ніч у Москві представників правозахисних організацій, серед який лаурет премії ім. Сахарова 2009 року Людмила АЛЕКСЄЄВА.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні президента Європарламенту.

„Я глибоко та особисто вражений від думки, що ця поважна 82 річна жінка провела новорічну ніч в російському арешті”, - відзначено у зверненні.

Поляк за походженням Є.БУЗЕК, котрий очолив головний законодавчий орган Європейського Союзу після виборів улітку 2009 року, написав, що він „глибоко розчарований за шокований” фактом затримання російських правозахисників у Москві.

„Заходи міліції були абсолютно невідповідними. Затримані протестувальники повинні бути звільнені негайно. У демократичній державі, люди мають право організовувати протести, навіть проти урядів та властей”, - відзначено у повідомленні.

„Свобода слова та висловлення власної думки є основою людських прав”, - додав він.

Ю.БУЗЕК також зауважив, що під час вручення Л.АЛЕКСЄЄВІЙ нагороди ім.Сахарова, присудженої їй за правозахисну діяльність Європейським парламентом, у грудні минулого року журналісти запитували, чи вона не боїться повернутися до РФ.

„Дія міліції в Москві стала відповіддю, що розчаровує”, - відзначив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, увечері в четвер на Тріумфальній площі в Москві було затримано, за різними даними, від 30 до 50 осіб, які прийшла вимагати дотримання 31-ої статті Конституції Росії, що гарантує свободу мирних зібрань. Також міліція затримала й декількох перехожих, які брали участь у народних гуляннях. За повідомленням низки ЗМІ, співробітники правоохоронних органів поводилися з громадянами особливо жорстко, а главу Московської Гельсінської групи Л.АЛЕКСЄЄВУ мало не збили з ніг.

Своє занепокоєння з цього приводу вже висловила Адміністрація США.