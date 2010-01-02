Столиця Китаю готується зустріти рекордні за 40 років морози

Столиця Китаю готується зустріти найсильніші за останні 40 років холоди, у найближчі дні в Пекіні температура опуститься до мінус 15 градусів.

Про це повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на метеорологічне управління.

В суботу жителі китайської столиці зраділи другому за нинішню зиму снігопаду. Не зважаючи на те, що в межах міста випало не більше 1 міліметра опадів, завдяки легкій мінусовій температурі, сніг не танув увесь день.

Через незвично зимову погоду в міжнародному аеропорту Пекіна були затримані або не одержували своєчасного дозволу на посадку майже 100 рейсів.