Столиця Китаю готується зустріти рекордні за 40 років морози
18:22, 02 січня 2010Світ
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Жителі Пекіна зраділи снігопаду
Столиця Китаю готується зустріти найсильніші за останні 40 років холоди, у найближчі дні в Пекіні температура опуститься до мінус 15 градусів.
Про це повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на метеорологічне управління.
В суботу жителі китайської столиці зраділи другому за нинішню зиму снігопаду. Не зважаючи на те, що в межах міста випало не більше 1 міліметра опадів, завдяки легкій мінусовій температурі, сніг не танув увесь день.
Через незвично зимову погоду в міжнародному аеропорту Пекіна були затримані або не одержували своєчасного дозволу на посадку майже 100 рейсів.
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