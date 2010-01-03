У Туреччині зіткнулися пасажирські поїзди: є загиблі і поранені

Щонайменше одна людина загинула і двоє постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських потягів на північному заході Туреччини, повідомляє РІА "Новости".За даними міністерства транспорту в аварії загинув машиніст потягу, з вини якого вона відбулася, і одержали травми двоє машиністів.

ЗМІ повідомляють про потерпілих серед пасажирів, проте ці відомості поки офіційно не підтверджені. Аварія відбулася в 10.05 за місцевим часом на ділянці між станціями Везірхан і Баїркей через те, що машиніст одного з потягів проігнорував сигнал про зупинку, передають турецькі ЗМІ.