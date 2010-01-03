Лукашенко ставить Росії умову

Білорусія знову ставить Росії умови. Або постачання нафти на безмитній основі, або вихід Мінська з митного союзу. Як повідомляє "Эхо Москвы", переговори продовжуються з кінця минулого року, але не зважаючи на всі зусилля, сторони до компромісу так і не прийшли. Проблема в тому, що дія старого договору закінчилася, а це означає, що ціна російської сировини для Білорусі включатиме вартість 100- процентного експортного мита на нафту. Мінськ хоче платити менше, а як аргумент використовує свою участь в митному союзі. Білоруські парламентері відзначають, що раз вже дві країни є членами цієї організації, то і договори повинні бути відповідними. Адже що заважає Москві вчинити аналогічно з постачаннями інших сировинних товарів чи газу. І якщо Росія не хоче йти на поступки, то Білорусь не бачить сенсу довше затримуватися в митному союзі.

Відзначимо, що базовий договір про створення Митного союзу забороняє його учасникам встановлювати у взаємній торгівлі митні збори.